В Москве построят школу в форме самолета

Всего до конца 2021 года в Москве планируется строительство еще 62 школ.

В столичном районе Крылатское построят школу в форме самолета на 300 человек, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Проектировщики смогли одновременно вписать объект в окружающую застройку и раскрыть тему детства. Отсюда и планировка, напоминающая самолет, и яркие цветовые решения фасадов. Уверен, что мы увидим еще больше интересных социальных объектов", - сказал Сергей Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Общая площадь объекта – более 6,5 тыс кв м. Здание будет трехэтажным. Внутри заложены медицинский блок, обеденный и актовый залы, мастерские для занятий технологией, а также небольшой блок начальных классов и специализированные кабинеты разных предметов. Сверху школа будет напоминать самолет. Фасады планируется отделать штукатуркой желтого и красного цветов. Территория будет комплексно благоустроена, на ней расположится физкультурная площадка и зона отдыха.

По данным столичной мэрии, до конца 2021 года в Москве планируется строительство еще 62 школ.