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В Москве появится 20 площадок для необычных бракосочетаний

1 апреля 2019 г. 862
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти расширили список необычных мест для бракосочетаний. Откроются они 4 мая – накануне Красной горки.

О 20 новых свадебных площадках сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что при выборе власти руководствовались вкусами москвичей. Площадки постарались разместить в разных частях города.

4 мая в Москве начнут отмечать Красную горку – на этот праздник традиционно приходится много свадеб.

Торжественные церемонии регистрации браков пройдут в особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, на Останкинской телебашне, в башнях "Меркурий" и "Федерация" в "Москва-Сити", в залах храма Христа Спасителя, на стадионах "Спартак" и "Лужники", в планетарии, в театре Школа современной пьесы, в океанариуме на ВДНХ и во многих других необычных для свадеб местах.

Регистрацию на площадках будут проводит сотрудники московских отделов ЗАГС, стоимость регистрации будет стандартной – 350 рублей. Подать заявление можно в отделениях ЗАГС или через портал mos.ru.

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