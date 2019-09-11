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В Москве появится единое городское пространство бесплатного Wi-Fi

11 сентября 2019 г. 102
фото: globallookpress.com

Чтобы, перемещаясь по городу, можно было подключиться к бесплатному интернету без повторной авторизации.

В Москве в настоящее время ведется работа по созданию единого Wi-Fi пространства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в сентябре 2013 года в Москве появился городской Wi-Fi,. Первым делом он был установлен в парках и студенческих общежитиях, потом на центральных улицах.

"Теперь работаем над созданием единого Wi-Fi пространства. Выбрали оператора, который интегрирует разные сети, то есть все точки доступа, на единой цифровой платформе. Чтобы, перемещаясь по городу, можно было подключиться к бесплатному интернету без повторной авторизации", - написал Сергей Собянин на своей официальной странице в Twitter.

Уже сейчас столичная сеть Wi-Fi - одна из самых крупных в мире. Больше 18 тысяч точек доступа, в том числе в библиотеках и музеях, отметил он.

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