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В Москве продали дом, построенный из торфа и опилок

6 декабря 2019 г. 611
Фото: © shutterstock.com

В Москве с аукциона продали дом на улице Стромынка – здание примечательно тем, что было построенно сотню лет назад по экологическим технологиям того времени.

Дом из термолита возвели в 1921 году.  В состав материала входят опилки, торф, солома, листья, хвоя и другие органические материалы, соединенные известью. Возможно, это последнее подобное строение, сохранившееся до наших дней.  

Новый владелец приобрел здание за 53,6 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.   В доме два этажа, его площадь составляет 621 квадратный метр. Здание имеет административное назначение.

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