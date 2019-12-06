В Москве продали дом, построенный из торфа и опилок

В Москве с аукциона продали дом на улице Стромынка – здание примечательно тем, что было построенно сотню лет назад по экологическим технологиям того времени.

Дом из термолита возвели в 1921 году. В состав материала входят опилки, торф, солома, листья, хвоя и другие органические материалы, соединенные известью. Возможно, это последнее подобное строение, сохранившееся до наших дней.

Новый владелец приобрел здание за 53,6 миллиона рублей, сообщает РИА Новости. В доме два этажа, его площадь составляет 621 квадратный метр. Здание имеет административное назначение.