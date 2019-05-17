В Москве с начала года построено 20 км дорог

Порядка 20 км новых дорог в Москве было построено с начала года, сообщил журналистам первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов. Ежегодно в Москве планируется вводить около 100 км дорог и дорожных сооружений.

«С начала года уже построено 20 км дорог, пять искусственных сооружений и пять переходов», - сказал Петр Аксёнов.

Задача, которая стоит перед строителями - не снижать темпы, подчеркнул он. В пятницу было открыто движение ещё на одном участке Северо-Восточной хорды.