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В Москве с начала года построено 20 км дорог

17 мая 2019 г. 433
Фото: LIUSHENGFILM/Shutterstock.com

Это пятая часть от запланированного годового объема.

 

Порядка 20 км новых дорог в Москве было построено с начала года, сообщил журналистам первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов. Ежегодно в Москве планируется вводить около 100 км дорог и дорожных сооружений.

«С начала года уже построено 20 км дорог, пять искусственных сооружений и пять переходов», - сказал Петр Аксёнов.

Задача, которая стоит перед строителями - не снижать темпы, подчеркнул он. В пятницу было открыто движение ещё на одном участке Северо-Восточной хорды.

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