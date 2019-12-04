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В Москве стало на 50 долгостроев меньше

4 декабря 2019 г. 476
фото: globallookpress.com

 

До конца года планируется исключить еще два долгостроя. Сейчас в этом перечне остается еще 262 объекта.

С начала года из перечня долгостроев в Москве исключили 50 объектов, сообщил журналистам в среду глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

"Мы системно работаем над сокращением объектов долгостроя. В этом году у нас неплохой результат – из перечня долгостроев исключено 50 объектов. В работе остаётся 262 объекта. До конца года мы исключим еще два объекта", - сказал Сергей Лёвкин.

Исключаются они, когда, либо получено разрешение на продолжение строительства, либо получено разрешение на ввод. С 2011 года из перечня проблемах объектов в Москве было исключено 460 зданий. Всего их насчитывалось 710.

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