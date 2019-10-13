В Москве стартуют публичные слушания по программе реновации еще в шести районах

Речь идет о районах - Крюково, Западное Дегунино, Бескудниковский, Покровское-Стрешнево, Фили-Давыдково и Измайлово

Публичные слушания по проектам планировки территорий реновации начались еще в шести столичных районах, сообщила председатель московского Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Речь идет о районах - Крюково, Западное Дегунино, Бескудниковский, Покровское-Стрешнево, Фили-Давыдково и Измайлово. Москвичи смогут обсудить проекты планировки новых кварталов, которые планируется построить в рамках программы реновации.

"Впервые публичные слушания по программе реновации пройдут в Зеленоградском округе Москвы — жителям представят застройку микрорайона 19 района Крюково. Два проекта расположены в Северном округе — это микрорайоны 8, 9 Бескудниковского района и микрорайоны 11, 12 в Западном Дегунине", - рассказала Юлиана Княжевская, чьи слова приводятся на портале мэра Москвы.

По одному проекту рассмотрят в микрорайоне 3 в Покровском-Стрешневе, кварталах 58 и 59 в Филях-Давыдкове и в Измайлове (Сиреневый бульвар, владение 4).

Экспозиции с проектами планировки территорий откроются 18 октября. В районах их можно будет увидеть до 24 октября, а экспозиция в "Доме на Брестской" продолжит работу. Собрания участников публичных слушаний состоится в каждом из шести районов 29 октября.

В настоящее время жители столицы обсудили уже 17 проектов кварталов реновации. Первые публичные слушания стартовали в марте в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Северное Тушино, Митино и Метрогородок.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Программа касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.