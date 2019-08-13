В Москве строится и проектируется 75 станций метро

В Москве строится и проектируется в общей сложности 75 станций метро, этого задела хватит на 8-10 лет стабильной работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В настоящее время идут строительные работы на 35 станций, 40 – находятся в стадии проектирования. Когда все будет построено, 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от метро.

В ближайшие месяцы откроется второй участок Некрасовской линии от станции "Косино" до "Нижегородской", кроме того, до конца года откроются две первые линии Московских центральных диаметров "Одинцово – Лобня" и "Нахабино – Подольск". К 2023 году полностью заработает Большая кольцевая линия метро, говорится на сайте столичного стройкомплекса.