В Москве в ближайшие годы откроются десятки станций метро

Москва продолжит развивать транспортную систему, в ближайшие годы откроются еще десятки станций метро, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Я не вижу другого пути, кроме дальнейшей реализации программы развития транспортной системы. В ближайшие годы мы должны открыть десятки новых станций традиционного метро, должны запустить Большую кольцевую линию, которая разгрузит действующие системы метро", - сказал Сергей Собянин, чьи слова приводят РИА Новости.

По его словам, с 2011 года построено свыше 80 станций метро и МЦК, на 100% был обновлен автобусный парк, на 70% парк трамваев и на 57% обновлен состав метро. За это время было построено 90 километров новых дорог, проведена реконструкция большинства вылетных магистралей, создана крупнейшая в мире интеллектуальная транспортная система.

По сравнению с 2010 годом время поездки от МКАД в центр Москвы сократилось в среднем на 20 минут, хотя машин за это время стало еще на один миллион больше, отметил Сергей Собянин.