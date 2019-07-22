В Москве выставили на продажу нулевой чердак

В Москве на продажу выставили чердак №0 на Страстном бульваре. Стартовая цена необычного лота составила 2,7 миллиона рублей.

Объект площадью 27 квадратных метров на чердаке дома 1930-х годов постройки выставлен на городские торги. Рядом со зданием – станции метро "Пушкинская" и "Чеховская", три театра, сад Эрмитаж и другие досуговые места. Назначение объекта – свободное, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, необычность лота и его удачная локация привлекут внимание инвесторов, подыскивающих помещение для решения творческих задач и нестандартных идей.