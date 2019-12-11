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В Москве за девять лет решили проблемы 16,3 тысяч обманутых дольщиков

11 декабря 2019 г. 116
фото: shutterstock.com

В этом году восстановили в правах около 1600 пострадавших дольщиков. 

 

В этом году в столице восстановили права 1651 дольщика жилья, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"С начала текущего года в Москве введено в эксплуатацию 15 домов в 4-х жилых комплексах. Это позволило восстановить права 1 651 пострадавшего гражданина", - сказала Анастасия Пятова, чьи слова приводит пресс-служба.

В этом году были сданы: объект СУ-155 в Нагатино-Садовники, мкр 1, корп. 29Б (ЮАО), пять домов в ЖК "Борисоглебское" в пос. Новофедоровское, д. Зверево, 101 (ТиНАО), семь домов в ЖК "Спортивный квартал" в поселении Филимонковское (ТиНАО), два дома в ЖК "Царицыно" на шестой Радиальной улице.

"В целом, благодаря мероприятиям по достройке объектов, которые были проведены в Москве, в период с 2011 года по настоящее время восстановлены права 16 315 граждан" - добавила Анастасия Пятова.

Ранее вице-мэр Марат Хуснуллин сообщил, что в 2020 году городские власти планируют решить проблемы еще 4-5 тысяч обманутых дольщиков.

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