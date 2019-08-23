В немецком Билефельде пообещали миллион тому, кто докажет, что города нет

Власти немецкого города Билефельд пообещали выплатить миллион евро человеку, сумевшему доказать, что города в реальности не существует.

Творческий подход участников конкурса не ограничен, но на приз могут претендовать только авторы неопровержимых доказательств, пишет Strelka Mag.

Шуточная теория о том, что Билефельда не существует, была распространена в 1994 году студентом факультета информатики Университета Киля. Для доказательства используются типичные аргументы сторонников теории заговора.

Тому, кто начнет теорию оспаривать, предлагается задать три вопроса: "Знаете ли вы кого-нибудь из Билефельда?", "Были ли вы когда-нибудь в Билефельде?", "Знаете ли вы кого-то, кто когда-то был в Билефельде?". Отрицательный ответ на все вопросы считается доказательством теории.

Администрация города с населением более 333 тысяч человек уверена, что может опровергнуть любое доказательство несуществования Билефельда.

Теория очень распространена в Германии, на эту тему шутила даже канцлер Ангела Меркель. Впрочем, политик тут же добавила, что была в Билефельде.