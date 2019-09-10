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В Нижнем Новгороде объект культурного наследия обрушился из-за "усталости"

10 сентября 2019 г. 147
Фото: © shutterstock.com

Часть Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде могла обрушиться из-за "усталости" конструкции, заявили чиновники.

Верхняя часть смотровой площадки Чкаловской лестницы обрушилась в воскресенье днем. На месте происшествия выставили оцепление, ночами там дежурят сотрудники патрульно-постовой службы, чтобы не допустить к опасному объекту жителей и гостей города.

Заместитель мэра Виктор Сдобняков заявил, что причиной обрушения могла стать изношенность - усталость, как отметил чиновник - конструкции. Он напомнил, что лестнице уже 70 лет – она была построена в 1949 году.

"Кроме того, на лестнице не предусмотрен отвод поверхностных вод. Безусловно, это могло накапливаться и привести к таким последствиям", - приводит слова Сдобнякова РИА Новости.

Обычное восстановление облицовки в данном случае было бы неправильным, отметил чиновник. В ближайшие две недели эксперты проведут обследование лестницы, установят причины обрушения и разработают проект восстановления объекта культурного наследия.

Сдобняков также сообщил, что обрушению части Чкаловской лестницы присвоен статус "чрезвычайной ситуации".

Чкаловская лестница - одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Она соединяет площадь Минина и Пожарского с Нижневолжской набережной. Лестница, состоящая из 442 ступеней, спускается к Волге от памятника летчику Валерию Чкалову возле нижегородского кремля.

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