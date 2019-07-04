В Нижнем Тагиле жильцов новостройки атаковали крысы

Впервые грызуны появились, когда сошел снег. Теперь их больше, чем самих жильцов.

Жителей пятнадцатиэтажки в Нижнем Тагиле атаковали крысы. Впервые жильцы новостройки заметили опасных грызунов после того, как сошел снег, и обратились в управляющую компанию. Однако, грызунов меньше не стало.

"В 5-6 метрах от подъезда стоят мусорные баки. Вот там они ходят пешком, стаями, даже приглядываться не нужно. Популяция только множится, кажется, крыс сейчас больше, чем жильцов. Рядом детская площадка, а тут рыскают переносчики всяких инфекций", - говорят собственники квартир, чьи слова приводят «Все новости».

Местные жители также не раз обращались и в Роспотребнадзор, и УК. Во дворе уже побывали санврачи, установили ловушки, но к ним крысы даже не притронулись. Нужно уничтожать очаг распространения грызунов, который находится в самой теплотрассе, считают в управляющей компании.

"Мы получили множество обращений от жильцов этого дома. Но крысы завелись в теплокамере под контейнерной площадкой, там их очень много. А доступа туда мы не имеем, это собственность МУП "Горэнерго-НТ", - рассказали в УК.

В управляющей компании добавили, что передали соответствующую заявку и энергетикам, и администрации Дзержинского района, чтобы вынудили "Горэнерго-НТ" провести обработку. Роспотребнадзор готовит им соответствующее предписание. При этом, полностью избавиться от грызунов все равно не получится, считают в УК.