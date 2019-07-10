В Норильске произошло нашествие крыс, власти считают это нормой

Крысы атаковали город Норильск на севере Красноярского края, местные СМИ сообщают, что причиной большого количества грызунов в городе стали бытовые отходы. Власти города назвали регулярным летним явлением нашествие крыс, но меры по борьбе с ними усилили.

На местном телеканале "Енисей" вышел сюжет, в котором говорится о том, что Норильск находится на грани чрезвычайной ситуации из-за нашествия крыс. Грызуны плодятся в скопившемся мусоре, атакуют местных жителей и пробиваются в квартиры.

В администрации города в свою очередь заявили, что не считают ситуацию критической и повода для введения ЧС не видят. Количество крыс в мэрии объяснили сезонной спецификой.

"Увеличение числа крыс связано не только с режимом вывоза мусора. Оживление грызунов постоянно приходится на летний период, этот год не стал исключением", - заявили городские власти, чьи слова приводят РИА Новости.

При этом, вместо одного раза дератизация теперь проводится два раза в месяц, дополнительно специалисты работают по обращениям и жалобам жителей. Провести дополнительную дератизацию обязали предпринимателей, находящихся на первых этажах. Удвоили количество работ по дератизации и управляющие компании.