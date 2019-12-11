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В Новосибирске на остановке открыли отапливаемый туалет

11 декабря 2019 г. 275
фото: .shutterstock.com

Отапливаемый туалет появился на одной из остановок в Новосибирске в рамках городской программы по благоустройству.

Речь идет о конечной остановке общественного транспорта "Белые росы".  "Это старт программы. Конечно, нашему мегаполису без таких современных, с теплыми туалетами, с павильонами, с удобным подходом для пассажиров и подъездом для перевозчиков, остановок никак нельзя", - сказал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Рыбин.

Чиновники отметили, что намерены добиваться финансирования для обустройства городских пространств. В 2019 году бюджет на эти цели составил 10 миллионов рублей. Новосибирск расширяется, поэтому необходимо создавать современные остановки, пишет Ura.ru

 

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