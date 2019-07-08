В Новосибирске реликвию спрятали от китайцев за решетку

Камню, лежавшему у больницы на Красном проспекте, - 125 лет. По местной легенде, камень привезли в город, чтобы заложить в фундамент храма, однако он упал и задавил или извозчика, или лошадь, или же их обоих – версии разные. Обратно на телегу камень положить не смогли и оставили лежать там, где он упал, прозвав Чертовым.

Камень стал местной достопримечательностью, и экскурсоводы часто приводят к нему туристов, в том числе и из Китая – их в последние годы в Новосибирске очень много. Однако китайцы, слушая рассказ экскурсовода, попытались его поднять.

Фото: © ngs.ru

Процесс сопровождался шутками, криком и весельем – и все это рядом с больницей, в которой лежали тяжело больные дети. В итоге администрация медучреждения решила переместить камень, и реликвия переехала со своего исторического места в сторону, за решетку.

После того, как камень убрали подальше, интерес у китайцев к нему пропал – они переключились на часовню, находящуюся неподалеку. Правда, поднять они ее не пытаются, пишет "Новосибирск онлайн".