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В Новосибирске теплотрассу прикрыли паровозом

5 апреля 2019 г. 236
Фото: © shutterstock.com

В Новосибирске над парящей теплотрассой установили небольшой паровозик. Он не только маскирует люк, но и отводит пар.

Новый арт-объект украсил улицу Ипподромскую. Благодаря паровозу пар, который валил из теплокамеры хаотично, теперь выходит через трубу.

Паровоз – это уже второй арт-объект, установленный СГК в Новосибирске. До этого на улице Фрунзе появился самовар, пишет "Сиб.фм".

Фото: © "Сиб.фм"

Видео с работащим паровозом, из трубы которого валит пар, размещено в соцсетях. Местные жители оценили задумку и предложили посадить вокруг деревья и прицепить сзади маленький вагон.

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