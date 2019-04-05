В Новосибирске теплотрассу прикрыли паровозом

В Новосибирске над парящей теплотрассой установили небольшой паровозик. Он не только маскирует люк, но и отводит пар.

Новый арт-объект украсил улицу Ипподромскую. Благодаря паровозу пар, который валил из теплокамеры хаотично, теперь выходит через трубу.

Паровоз – это уже второй арт-объект, установленный СГК в Новосибирске. До этого на улице Фрунзе появился самовар, пишет "Сиб.фм".

Фото: © "Сиб.фм"

Видео с работащим паровозом, из трубы которого валит пар, размещено в соцсетях. Местные жители оценили задумку и предложили посадить вокруг деревья и прицепить сзади маленький вагон.