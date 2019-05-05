В Новосибирске треснувший железобетонный столб починили изолентой

Световую опору в Новосибирске починили, перемотав изолентой. Фото "отремонтированного" столба разместили в соцсетях. Автор фотоснимка поясняет, что объявляет флешмоб, предлагая сделать репост снимка и отправиться "чинить столб с трещиной синей изолентой, чтобы на века!".

Таким образом, местные жители пытаются привлечь внимание к потенциально опасной световой опоре, которая находится в таком состоянии уже больше месяца, пишет "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что коммунальщики в Запорожье починили дорогу с помощью кресла. Рабочие поместили в дыру старое кресло, прикрыв таким образом яму.