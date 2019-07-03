В Новой Москве с начала года построили более 1,1 млн кв м недвижимости

В первом полугодии в Новой Москве было введено более 1,1 млн кв м недвижимости, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин. Из этого объема 615,1 тыс кв м приходится на жилье, еще 489,1 тыс кв м – на социальные и промышленные объекты.

"Учитывая, что на 2019 год на новых территориях запланировано ввести 2,2 млн кв м общей площади, включая 1,7 млн кв м жилья, 579,5 тыс кв м – социальных и промышленных объектов, рост темпов ввода недвижимости, обеспечивающей создание новых рабочих мест и объектов социального назначения очевиден", - отметил Владимир Жидкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Главным катализатором ускорения инфраструктурного развития Новой Москвы в первом полугодии стал запуск четырех новых станций красной линии метро, добавил он.

По словам управляющий партнера "Метриум" Марии Литинецкой, активное развитие территории Новой Москвы является одним из основных факторов, который стимулирует покупателей новостроек. "Сегодня у них уже нет опасений, что они приобретают жилье "в чистом поле". В ТиНАО новоселы сразу получают и дороги, и метро, и детские сады, школы и поликлиники", - отмечает она.

По данным столичных властей, за 2019-2021 годы в Новой Москве планируется построить ещё 65 социальных объектов.