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В Нур-Султане построят здание-мост, напоминающее казахский флаг

17 июня 2019 г. 179
Фото: © shutterstock.com

В столице Казахстана собираются построить здание, напоминающее флаг страны. Здание будет выполнять и функцию моста – оно соединит два ландшафтных парка по разным берегам реки Ишим.

На нижнем уровне будет сам мост – пешеходный и велосипедный. Посередине здания вырежут отверстие высотой 121 метр, оно будет изображать солнце на флаге Казахстана. Через отверстие будет открываться вид на президентский дворец с автомагистрали, пишет издание Dezeen.

Фото: © dezeen.com

Над общественным мостом расположится двухэтажный торговый центр, а выше разместятся квартиры и офисы.  На крыше откроют общественную террасу с видом ан Нур-Султан.

Фото: © dezeen.com

Чтобы здание было минимально энергозатратным, реку сузят – это увеличит ее поток и позволит использовать воду для выработки энергии.

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