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В Нью-Йорке хотят построить небоскреб за 90 дней

14 августа 2019 г. 505
Фото: © newyorkyimby.com

В Нью-Йорке собираются построить 26-этажный отель за 90 дней. Здание возведут при помощи модулей.

Строительство такого здания обойдется в 70 миллионов долларов, это на треть дешевле средней цены по рынку.

Фото: © therealdeal.com

Модули-этажи изготовят отдельно и соберут на месте, как конструктор. Большинство модулей будут производиться в Польше, в Америку их привезут уже полностью готовыми – в номера будут кровати и освещение, а в ванных - сантехника.

Фото: © epsteinglobal.com

Процесс строительства ускоряется за счет того, что собирать модули и готовить фундамент можно одновременно, пишет THE B1M.

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