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В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах

24 апреля 2019 г. 681

Мальчишку даже окрестили будущим главой Росавтодора. 

Школьник в Омске решил самостоятельно привести в порядок городские дороги, не дожидаясь, когда коммунальные службы сделают это. Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома. Местный житель заснял происходящее на видео и выложил в интернет. На ролике видно, как школьник нагребает  землю у обочины, пропускает автомобили, после засыпает ямы на проезжей части.  

Само видео вызвало большой отклик в соцсетях: взрослые восхищаются поступком ребенка, кто-то даже назвал школьника будущим главой Росавтодора.  Некоторые замечают, что ребенок ходил по проезжей части и мог пострадать.

 

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