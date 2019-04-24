В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах

Школьник в Омске решил самостоятельно привести в порядок городские дороги, не дожидаясь, когда коммунальные службы сделают это. Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома. Местный житель заснял происходящее на видео и выложил в интернет. На ролике видно, как школьник нагребает землю у обочины, пропускает автомобили, после засыпает ямы на проезжей части.

Само видео вызвало большой отклик в соцсетях: взрослые восхищаются поступком ребенка, кто-то даже назвал школьника будущим главой Росавтодора. Некоторые замечают, что ребенок ходил по проезжей части и мог пострадать.