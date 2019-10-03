В Омске решили сохранить советскую "Радость"

Власти Омска приняли решение сохранить советскую вывеску "Радость", расположенную на крыше одного из домов в центре города. Ранее вывеску хотели снести, и это вызвало бурные дискуссии.

Омская администрация возьмет вывеску на баланс как бесхозный объект. В дальнейшем с жильцами дома, на крыше которого расположена "Радость", предполагается заключить договор о небольшой плате за размещение конструкции, пишет "Российская газета".

Ранее администрация Омска ввела техрегламент, согласно которому все таблички и вывески магазинов, кафе и парикмахерских должны быть приведены к единому стилю. Все, что не подходит под стандарт, должно исчезнуть. В этот список попали и сохранившиеся с советских времен конструкции, включая "Радость".

Фото: © omsklogo.ru

Общественность выступила резко против такого подхода и потребовала вывески, имеющие историческую и культурную ценность, выделить в список исключений. Теперь мэрия проведет инвентаризацию таких вывесок и предпримет шаги по их сохранению.