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В Омске решили сохранить советскую "Радость"

3 октября 2019 г. 389
Фото: © shutterstock.com

Власти Омска приняли решение сохранить советскую вывеску "Радость", расположенную на крыше одного из домов в центре города. Ранее вывеску хотели снести, и это вызвало бурные дискуссии.

Омская администрация возьмет вывеску на баланс как бесхозный объект. В дальнейшем с жильцами дома, на крыше которого расположена "Радость", предполагается заключить договор о небольшой плате за размещение конструкции, пишет "Российская газета".

Ранее администрация Омска ввела техрегламент, согласно которому все таблички и вывески магазинов, кафе и парикмахерских должны быть приведены к единому стилю. Все, что не подходит под стандарт, должно исчезнуть. В этот список попали и сохранившиеся с советских времен конструкции, включая "Радость".

Фото: © omsklogo.ru

Общественность выступила резко против такого подхода и потребовала вывески, имеющие историческую и культурную ценность, выделить в список исключений. Теперь мэрия проведет инвентаризацию таких вывесок и предпримет шаги по их сохранению.

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