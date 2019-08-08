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В Оренбурге снесут дом, который не смогли достроить за 40 лет

8 августа 2019 г. 197
Фото: © shutterstock.com

В Оренбурге решили снести самый старый долгострой – 16-этажке на центральной площади города почти 40 лет.

Здание рядом с областной администрацией начали строить еще в конце 1970-х. Планировалось, что там расположится штаб-квартира"Оренбурггазпрома". Позже высотка несколько раз сменила собственников, которые обещали ее реконструировать, но работы так и не были начаты.

Теперь же здание решили разобрать, сообщает "Интерфакс". Временно исполняющий обязанности губернатора области Денис Паслер, заявил, что освободившаяся территория должна быть удобной, многофункциональной и работать на благо города. Он предложил горожанам высказывать свои пожелания по использованию участка в соцсетях.

На площадке в настоящее время ведутся подготовительные работы, установлен кран, но к демонтажу приступят только после того, как утвердят проекты сноса и вывоза строительного мусора.

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