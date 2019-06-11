В Париже после масштабного ремонта открыли старейший гранд-отель

В Париже после масштабной реновации открылся старейший гранд-отель Hotel du Louvre. Там же будет работать первый парижский ресторан, носящий имя легендарного шеф-повара Поля Бокюза.

Отель был открыт еще в 1855 году при императоре Наполеоне III. Здание стало частью нового квартала в районе Лувра, появившегося после перестройки Парижа.

В 2012 году отель выставили на продажу, в итоге его купила компания из Люксмебурга, контролируемая инвесторами из Катара, пишут "Ведомости". После этого отель был передан в управление сети Hyatt.

Двухэтапный ремонт начался в 2017 году. В отеле обновили номера, затем рестораны и общественный пространства. В какую сумму обошлась реновация, владельцы не сообщают.