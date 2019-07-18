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В парке Горького открыли "Презервацию тишины"

18 июля 2019 г. 134
Фото: © shutterstock.com

В парке Горького появилась "Презервация тишины" – общественное пространство, стимулирующее к тихой активности на свежем воздухе.

Конструкцию разместили за Голицынским прудом, для посещений она открыта с 8 утра до 8 вечера.

Авторы проекта предлагают сохранять в городах тихие места – для этого их следует огораживать специальными конструкциями, при создании которых следует уделить внимание акустики, пишет Strelka Mag.

Внутри павильона допускается любая активность, если она не нарушает законодательство и правила парка.

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