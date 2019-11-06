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В парке "Остров мечты" будет кукольный театр

6 ноября 2019 г. 214
фото: shutterstock.com

Кукольный театр "Золотой ключик" на 200 мест откроется в парке "Остров мечты", сообщили в пресс-службе парка.

Он расположится в тематической зоне "Сказочная деревня". Перед зрителями выступят 22 оригинальные куклы различных конструкций и размеров, управлять которыми будут два кукловода. На сцену выйдет единственный человек-актер – грозный Карабас-Барабас: он выполнит роль ведущего шоу.

Каждый посетитель парка сможет попасть на спектакль абсолютно бесплатно: его просмотр включен в стоимость входного билета в тематический парк. В зале-амфитеатре предусмотрена свободная рассадка. Продолжительность представления - 25 минут, оно будет проходить ежедневно, 5 – 6 раз в день. Уточнить расписание шоу можно будет на сайте и в кассах тематического парка.

Тематическая зона "Сказочная деревня" будет посвящена персонажам книги "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Гости смогут побывать в кукольном театре и заглянуть в мастерскую Папы Карло. Также в "Сказочной деревне" предусмотрены сессии Meet and greet – встречи с персонажами парка. Ежедневно до и после каждого шоу в течение 15 минут на входе и выходе из амфитеатра гостей будут встречать и провожать персонажи сказки: Папа Карло и Черепаха Тортила.

"Остров Мечты" - это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Москве, в Нагатинской пойме. Инвестиции в проект составляют 1,5 млрд долларов.

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