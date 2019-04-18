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В Перми ликвидируют троллейбусы

18 апреля 2019 г. 388
Фото: © shutterstock.com

К середине лета Пермь останется без троллейбусов – городская администрация решила пересадить всех на автобусы и трамваи.

Троллейбусы занимают лишь 4,3% пермского рынка пассажирских перевозок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт мэрии города. Низкий пассажиропоток и дорогое обслуживание вынудили власти отказаться от использования этого вида транспорта.

Заменять троллейбусы на автобусы начнут с 1 мая, процесс будет проходит в несколькоэтапов и закончится, как ожидается, в июле.

Пермские власти отдают приоритет трамваям как наиболее экологичному виду транспорта. В планах – приобретение порядка 30 новых вагонов, обновление путей и строительство новых линий.

С начала 2000-х годов от троллейбусов отказались несколько российских городов: Астрахань, Благовещенск, Владикавказ, Каменск-Уральский, Курган, Липецк, Сызрань, Тюмень и Шахты.

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