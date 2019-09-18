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В Петербурге "отель на час" оборудовали в автофургоне

18 сентября 2019 г. 747
Фото: © shutterstock.com

В самом центре Петербурга появился автофургон, переоборудованный под отель. У горожан его появление вызвало неоднозначную реакцию

Автоприцеп-фургон установлен на Невском проспекте. Бизнесмен, который и установил его, оборудовал фургон мебелью и предлагает всем желающим провести время внутри. Оплата – почасовая.

Фото: © 5-tv.ru

Горожане, опрошенные Пятым каналом, восприняли появление такого отеля неоднозначно. Одни называют "отель на час" недоделанным, другие же считают, что подобный формат гостиничных услуг следует развивать.

Фургон привлек внимание правоохранительных органов – в настоящее время проводится проверка законности подобной предпринимательской деятельности, и не исключено, что необычный отель скоро прекратит свое существование.

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