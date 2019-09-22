В Петербурге появится памятник Хо Ши Мину

Именно здесь Хо Ши Мин открыл для себя Россию.

Памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину установят в Санкт-Петербурге, об этом губернатор Александр Беглов сообщил на открытии российско-вьетнамской конференции "Духовное наследие Хо Ши Мина. 50 лет спустя".

"Именно здесь товарищ Хо Ши Мин открыл для себя Россию. В прошлом году мы торжественно отметили 95-летие его первого прибытия в Петроград. Это событие предопределило нашу многолетнюю дружбу, которая сегодня переросла в стратегическое партнерство Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам", - сказал Александр Беглов, чьи слова приводятся на сайте администрации губернатора.

Дружественные отношения Петербурга с Вьетнамом и городом-побратимом Хошимином крепнут, это выражается в реализации совместных проектов, проведении российско-вьетнамских молодежных форумов, отметил чиновник.

Заявленный памятник Хо Ши Мину в Петербурге не первый. Во дворе филфака Санкт-Петербургского государственного университета уже есть статуя вьетнамского лидера.