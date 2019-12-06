Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородВ Петербурге продлили опрос о переименовании метро "Новокрестовская" в "Зенит"

В Петербурге продлили опрос о переименовании метро "Новокрестовская" в "Зенит"

6 декабря 2019 г. 304
Фото: © shutterstock.com

Решение о переименовании станции петербургского метро "Новокрестовская" в "Зенит" так и не принято. Топонимическая комиссия решила продлить опрос среди горожан.

Заседание комиссии прошло 5 декабря, и единогласие по вопросу о переименовании станции среди ее членов не было достигнуто, сообщает "Интерфакс". К рассмотрению вопроса было решено вернуться на следующем заседании, а пока продлили опрос среди петербуржцев – в комиссии отметили важность участия в голосовании максимального числа горожан.

Прошедшее голосование, которое проходило на сайте администрации с 1 по 21 ноября, не выявило явного предпочтения жителей Петербурга – голоса разделились примерно поровну.  

Горожанам предлагалось ответить на вопрос: "Считаете ли вы целесообразным переименование станции метрополитена "Новокрестовская" в станцию "Зенит"?". Промежуточные итоги голосования были недоступны участникам опроса.

Свой опрос проводил и футбольный клуб "Зенит", руководство которого и выступило в сентябре с предложением о переименовании станции. 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>