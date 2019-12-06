В Петербурге продлили опрос о переименовании метро "Новокрестовская" в "Зенит"

Решение о переименовании станции петербургского метро "Новокрестовская" в "Зенит" так и не принято. Топонимическая комиссия решила продлить опрос среди горожан.

Заседание комиссии прошло 5 декабря, и единогласие по вопросу о переименовании станции среди ее членов не было достигнуто, сообщает "Интерфакс". К рассмотрению вопроса было решено вернуться на следующем заседании, а пока продлили опрос среди петербуржцев – в комиссии отметили важность участия в голосовании максимального числа горожан.

Прошедшее голосование, которое проходило на сайте администрации с 1 по 21 ноября, не выявило явного предпочтения жителей Петербурга – голоса разделились примерно поровну.

Горожанам предлагалось ответить на вопрос: "Считаете ли вы целесообразным переименование станции метрополитена "Новокрестовская" в станцию "Зенит"?". Промежуточные итоги голосования были недоступны участникам опроса.

Свой опрос проводил и футбольный клуб "Зенит", руководство которого и выступило в сентябре с предложением о переименовании станции.