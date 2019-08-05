В Петербурге водитель бетономешалки сливал бетон рядом с жилыми домами

Жители Красногвардейского района Петербурга пожаловались на водителя бетономешалки, который сливает содержимое кузова рядом с жилыми домами.

По словам очевидцев, водитель сначала приезжал по ночам, но потом осмелел и стал устраивать "бетонный бассейн" и днем. Когда жители перекрыли дорогу, он нашел другое место для слива бетона – неподалеку.

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В городском комитете по природопользованию и охране окружающей среды сообщили, что жители города могут подать в ведомство заявление о нарушении, но им нужно снять бетономешалку во время слива отходов и указать точный адрес, пишет сайт "Форпост Северо-Запад".