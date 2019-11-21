Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородВ Питере откроется кафе, в котором официанты будут хамить и материться для атмосферы

В Питере откроется кафе, в котором официанты будут хамить и материться для атмосферы

21 ноября 2019 г. 2653
фото: shutterstock.com

 Таким образом организаторы хотят создать "самую искреннюю атмосферу, возможную в ресторанной среде". 

 

Кафе-бар, в котором официанты будут хамить посетителям и ругаться матом и вообще "вести себя, как хотят", откроется в Санкт-Петербурге, пишет издание "Бумага".

"Это место, где официанты-комики стебутся над гостями. Они ругаются матом, ведут себя, как хотят, тем самым создают самую искреннюю атмосферу, возможную в ресторанной среде", - рассказали организаторы.

Помимо порций колких фраз и хамства, здесь можно будет также поесть и выпить. Например, выбрать коктейль "вилкой в глаз".

 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>