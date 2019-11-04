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В Подмосковье опека вернула дочь женщине, в квартире которой волонтеры сделали ремонт

4 ноября 2019 г. 755
Фото: shutterstock.com

Ребёнка забрали из-за плохих жилищных условий. Неравнодушные молодые люди решили помочь маме вернуть дочь.

Подмосковная опека вернула дочь матери, которой сделали ремонт волонтёры. Ребёнка забрали из-за плохих жилищных условий.

Ранее портал Вести. Недвижимость рассказывал, что в Подмосковье два друга, бесплатно делают ремонт в квартире матери-одиночки, чтобы помочь ей вернуть своего ребенка из детского дома.

Историю Надежны молодые люди узнали из социальных сетей и решили помочь. Женщина ушла от пьющего мужа и забрала двух дочерей  - 19 и 14 лет. Маме приходилось работать сторожем на стоянке, ночевать в подсобке. Весной муж умер, но вернуться в квартиру она не могла  - жилье было в плачевном состоянии. Младшую дочь забрали в детский дом. 

Ремонт молодые люди в квартире закончили. В итоге опека разрешила забрать девочку из детского дома, пишет telegram-канал Mash.

 

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