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В Подмосковье откроют музей граффити под открытым небом

29 августа 2019 г. 202
Фото: © shutterstock.com

В подмосковном Одинцове откроют музей граффити под открытым небом – церемония запланирована на 31 августа.

Музеем станет поселок Новая Трехгорка в Одинцовском районе. В рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis художники из разных стран разрисовали фасады домов.

Одной из самых известных работ фестиваля стал портрет Юрия Гагарина высотой 60 метров, созданный итальянским художником.   

Для музея также разработают мобильное приложение "Городской морфогенез", передает РИА Новости. Аудиогид расскажет о каждом художнике и культурном коде, зашифрованным в его работе. Также в приложении будут видеодемонстрации, карта и встроенная функция store.

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