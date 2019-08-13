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В Подмосковье появились тактильные светофоры

13 августа 2019 г. 367
Фото: © mtdi.mosreg.ru

На потенциально опасных пешеходных переходах в Подмосковье установили тактильные светофоры.

Светофоры установили в Ногинске на улице Климова и на пересечении улиц Советская и Трудовая. С 2018 года на последнем перекрестке произошло шесть аварий, в четырех из которых машина наехала на пешехода. Второй светофор расположен рядом со школой – дети там переходят дорогу часто без сопровождения взрослых, сообщает сайт Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Светофор представляет собой тактильное покрытие для слабовидящих людей на тротуаре перед переходом. Дополнительные светодиоды дублируют основной сигнал пешеходного светофора.

Тактильные светофоры позволят избежать наездов на пешеходов в темное время суток. Кроме того, такие светофоры могут снизить количество ДТП с участием пешеходов, которые переходят дорогу на красный свет из-за невнимательности или использования мобильных телефонов – такое чаще всего происходит с молодыми людьми.

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