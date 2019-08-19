В Подмосковье появилось гигантское граффити с Гагариным

В подмосковном Одинцове появилось самое большое граффити с Юрием Гагариным - его нарисовали в рамках фестиваля искусства Urban Morphogenesis.

Автором граффити, размещенного на стене многоэтажного дома, стал итальянский художник Йорит Агоч. Высота рисунка - 60 метров, сообщает РИАМО.

Художник рассказал, что рисовал портреты многих известных людей, но Юрий Гагарин для него - новая тема, и история первого человека, побывавшего в космосе, его очень вдохновляет.

В рамках фестиваля нарисовано уже 10 разных граффити, среди которых есть и 57-метровая возлюбленная еще одного художника из Италии Весода Бреро - он и стал автором изображения.