В Подмосковье зафиксировано аномальное число змей

Сейчас власти проводят консультации со специалистами в этой области, чтобы решить проблему.

Этим летом в некоторых районах Московской области наблюдается аномальное количество змей, сообщил министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

"У нас огромное количество сообщений от наших лесников, из наших лесничеств об аномальном количестве змей в некоторых районах Подмосковья. Речь идет даже не о единицах, а о сотнях змей, клубках змей, которые селятся локально", - рассказал журналистам Дмитрий Куракин.

Сейчас министерство проводит консультации со специалистами в этой области. Пока решения нет, но мы занимаемся. Думаю, что мы к решению придем, добавил он.