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В Подмосковье закрыли мусорный полигон "Воловичи"

29 ноября 2019 г. 428
Фото: © Pixabay

В подмосковной Коломне закрыли мусорный полигон "Воловичи". На очереди еще один полигон в Егорьевске.

Полигон, закрытый 29 ноября, отравлял жизнь жителям Коломны около 30 лет. Теперь он больше не доставит неприятностей, заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Полигон смогли закрыть только после того, как на полную мощность заработать современный комплекс по переработки отходов. Власти планируют также построить систему дегазации полигона, передает РИА Новости.

"Воловичи" стал 25-м закрытым мусорным полигоном в Подмосковье. Продолжают работать еще 14 полигонов. В ближайшие дни закроют свалку в Егорьевске, еще 30 полигонов планируют закрыть к 2030 году, а три переделают в современные комплексы по переработке отходов.

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