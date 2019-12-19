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В Подмосковье запретили "разливайки" в жилых домах

19 декабря 2019 г. 449
Фото: © shutterstock.com

Подмосковные власти снижают доступность алкогольной продукции и вводят ограничения на продажу разливного алкоголя в жилых домах.

Соответствующий закон в трех чтениях приняли депутаты Московской областной думы.  Законом запрещено размещение в многоквартирных домах торговых точек, где продают алкоголь на разлив, сообщает ТАСС.

Запрет коснется пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Нововведение принято в рамках государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма. Одна из мер – снижение доступности алкогольной продукции путем ограничений для ее продажи, отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Дополнительные ограничения установят в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Торговля разливным алкоголем будет также запрещена в помещениях, переведенных из жилого в нежилое.

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