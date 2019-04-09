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В рейтинге проблем ЖКХ впервые оказался мусор

9 апреля 2019 г. 518
Фото: © shutterstock.com

Россияне стали все чаще обращаться на горячую линию общественного контроля в сфере  ЖКХ с вопросами, связанными с платежами за вывоз твердых коммунальных отходов.

В 2018 году количество запросов с ноля подскочило до 11,6%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НП "ЖКХ Контроль". В первом квартале текущего года, когда страна перешла на новую систему обращения с отходами, вопросы были массовыми.

Для многих переход на новую систему стал сюрпризом. У граждан не было достаточного количества информации об изменениях, целях и задачах мусорной реформы. Люди не понимали, почему изменился платеж за вывоз мусора и как он теперь рассчитывается.

В ряде регионов, к примеру, в Подмосковье, плату за вывоз мусора включили в квитанцию вместе с платой за электричество или капремонт – это вызвало дополнительные вопросы.

Граждане также  жалуются на отсутствие call-центров или же их отсутствие. Во многих регионах сомневаются в адекватности методики, измеряющей норматив накопления ТКО: нормативы могут отличаться для одинаковых домов в разных регионах. Особенно много вопросов в связи с расчетом норматива у жителей сельской местности – там обычно большую часть отходов перерабатывают и утилизируют самостоятельно.

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