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В России хотят запретить кальянные в жилых домах

5 декабря 2019 г. 281
фото: shutterstock.com

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предлагают запретить кальянные в жилых домах.

Данную инициативу городской парламент одобрил накануне. Теперь петербургские парламентарии хотят направить данное предложение в Госдуму.

"На каждом депутатском приёме жители жалуются на кальянные. Сразу мы вряд ли решим эту проблему, но правильно, что вплотную к ней подошли", - отметил вице-спикер Заксобрания Сергей Соловьев, чьи слова приводит "Парламентская газета".

По словам депутатов, они получают много жалоб от жильцов домов, которые страдают от кальянного соседства. Отмечается, что нынешнее законодательство не уточняет само понятие "кальяны". Речь идет лишь о запрете курения табакосодержащих веществ в помещениях общественного назначения жилых домов. При этом кальяны также часто наполняют бестабачными смесями. Кроме того, в законе отсутствует само понятие "помещение общественного назначения".

Питерские депутаты намерены устранить эти пробелы, внести все поправки в документ и направить его на рассмотрение в Госдуму.

 

 

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