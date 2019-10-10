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В России хотят запретить точечную застройку

10 октября 2019 г. 186
фото: shutterstock.com

Это поможет предотвратить строительство высотных зданий в исторических центрах городов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в России точечную застройку. По его мнению, это поможет предотвратить строительство высотных зданий в исторических центрах городов. Также это убережет людей, которые соседствуют с подобными проектами, от проблем – так как под подобные застройки не рассчитаны ни вода, ни дороги, ни транспортное сообщение, нет мест для детских садов рядом с этими высотками, школ, поликлиник.

Володин предложил создать рабочую группу по решению проблемы точечной застройки и подготовить соответствующий проект постановления. Вице-премьер РФ Виталий Мутко в свою очередь заявил, что не видит смысла в запрете точечной застройки при существующих стандартах.

"Запрещать точечную застройку не имеет смысла при существующих стандартах развития территории. Сегодня одними только запретами проблемы жилищного строительства сложно решить. Все-таки мы должны исходить из разграничения полномочий субъектов РФ: есть полномочия муниципальные, субъектовые, все-таки есть генеральный план застройки территорий", - сказал Виталий Мутко, чьи слова приводит "Интерфакс".

Сама точечная застройка подразумевает строительство зданий в исторически сложившихся городских кварталах. Запрет на подобное строительство действует в Москве.

 

 

 

 

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