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В России появится центр северной урбанистики

19 октября 2019 г. 650
фото: shutterstock.com

Расположится он в Мурманской области. Здесь же планируется разместить офис ООН-Хабитат по арктической тематике.

В Мурманской области организуют центр северной урбанистики, который будет заниматься разработкой городских решений для городов и населенных пунктов с экстремальными погодными условиями, сообщил журналистам во время конгресса World Urban Parks в Казани губернатор региона Андрей Чибис.

"На территории Мурманской области мы создаем центр северной урбанистики. Цель - выработать правильные и полезные решения для городов и населенных пунктов с экстремальными условиями, не только Скандинавии, Канады, но и использовать опыт наших коллег из других регионов, например, это опыт Якутии", - сказал Андрей Чибис.

По его словам, этот центр будет генерировать все существующие компетенции, в том числе учитывать большой опыт СССР в освоении Крайнего Севера и современные технологии и решения. Регион готов применять у себя этот опыт и делиться им. Центр должен заработать в 2020 году. Сейчас уже регион привлекает лучших креативных специалистов в этой области. Работает городской центр развития, он собирает лучшие проекты по созданию комфортной среды.

"Также мы продвинулись в договоренности с ООН-Хабитат (ред.- подразделение занимается городским развитием), чтобы центр и офис ООН-Хабитат по арктической тематике расположился в Мурманской области. Это даст возможность вместе делать аналитику и доклад совместно с международными экспертами по жизни на северных территориях", - отметил глава Мурманской области.

 

 

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