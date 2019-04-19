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В России появятся частные кладбища

19 апреля 2019 г. 6606
Фото: © shutterstock.com

В Минстрое подходит к завершению работа над законом "О похоронном деле". Его новшеством станет появление в России частных кладбищ.

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета". У кладбища, организованного на государственной земле, будет частный оператор, получающий прибыль за оказанные услуги.

Такая схема уже существует в ряде регионов, но новая система организации похоронного дела поможет устранить грубые нарушения на этом рынке.

В настоящее время оказывать ритуальные услуги могут в том числе и медучреждения, новый закон запретит это: оказывать похоронные услуги смогут лишь те, с кем заключены соглашения.

Медицинским организациям запретят готовить умерших к захоронению, а ритуальным бюро – оказывать услуги на территории медучреждений. Впрочем, региональные власти наделяются полномочиями давать разрешение на это. 

Заказы на организацию похорон будут принимать только в специальных пунктах или через диспетчерские службы.

Региональные власти должны утвердить общие правила и типовой договор на организацию похорон, а также требования оказанию ритуальных услуг.  Муниципалитеты должны будут вести учет мест захоронения и кладбищ и заниматься их содержанием.

Закон прописывает и правила организации бесплатных похорон.

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