В России появятся частные кладбища

В Минстрое подходит к завершению работа над законом "О похоронном деле". Его новшеством станет появление в России частных кладбищ.

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета". У кладбища, организованного на государственной земле, будет частный оператор, получающий прибыль за оказанные услуги.

Такая схема уже существует в ряде регионов, но новая система организации похоронного дела поможет устранить грубые нарушения на этом рынке.

В настоящее время оказывать ритуальные услуги могут в том числе и медучреждения, новый закон запретит это: оказывать похоронные услуги смогут лишь те, с кем заключены соглашения.

Медицинским организациям запретят готовить умерших к захоронению, а ритуальным бюро – оказывать услуги на территории медучреждений. Впрочем, региональные власти наделяются полномочиями давать разрешение на это.

Заказы на организацию похорон будут принимать только в специальных пунктах или через диспетчерские службы.

Региональные власти должны утвердить общие правила и типовой договор на организацию похорон, а также требования оказанию ритуальных услуг. Муниципалитеты должны будут вести учет мест захоронения и кладбищ и заниматься их содержанием.

Закон прописывает и правила организации бесплатных похорон.