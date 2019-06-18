В России разработают правила нахождения собак в отелях и кафе

Российская кинологическая федерация совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России разработают правила нахождения собак в отелях и кафе.

Популяризация идеи dog friendly в нашей стране может иметь большие перспективы, считают эксперты. В теплую погоду владельцам собак хочется подольше погулять со своими любимцами, однако не все рестораны и кафе готовы принять посетителей с животными.

Разработанные правила помогут сделать кафе и отели более дружелюбными к собакам, заявил президент РКФ Владимир Голубев агентству "Москва".

Директор ФРиО Артем Губанов отметил, что заведения в Европе обладают большим опытом по привлечению клиентов с питомцами, и этот опыт положительный.