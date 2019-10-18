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В России создадут свыше 30 тысяч комфортных общественных пространств

18 октября 2019 г. 404
фото: shutterstock.com

Сейчас организовано почти 8 тысяч таких пространств.

 

Свыше 30 тысяч комфортных общественных пространств появятся в России к 2024 году, сообщил замглавы Минстроя России Дмитрий Волков во время пленарной сессии всемирного конгресса World Urban Parks.

С 18 по 20 октября на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо" проходит всемирный конгресс World Urban Parks. На World Urban Parks выступят около 120 спикеров и более тысячи делегатов из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы и стран СНГ. 

"За время работы национального проекта "Жилье и городская среда" сделано более 7700 общественных пространств. Уже сейчас это происходит в более трех тысячах муниципалитетах. Всего в рамках нацпроекта, который рассчитан до 2024 года, будет создано 31 тысяча общественных пространств. Это вещь, которая меняет Россию", - заявил Дмитрий Волков.

Если три года назад мы учились у зарубежных коллег и Татарстана, то сейчас серьезно возросла конкуренция между регионами по созданию городской среды возрастает, и это тоже очень важно, добавил замминистра.

Национальный проект "Жилье и городская среда" входят четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". На его реализацию предусмотрено свыше 1 трлн рублей.

 

 

 

 

 

 

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