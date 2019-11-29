В России создали "умный" фонарь

Уральские ученые создали интеллектуальный уличный фонарь. Светильник может управлять яркостью освещения и определять уровень вредных веществ в воздухе.

Регулируется работа фонаря через диспетчерский пульт и мобильное приложение. Датчики движения и освещенности окружающего пространства, установленные на светильнике, позволяют выбрать оптимальный режим яркости. Кроме того, фонарь может отследить уровень вредных веществ в воздухе, пишет "Российская газета".

Все сведения передаются интеллектуальной системе, которая анализирует данные и отправляет их муниципальным службам, отвечающим за мониторинг и контроль.

Прибор также можно использовать как ретранслятор для звукового оповещения. На фонаре есть видеокамера, записи с которой можно хранить на сервере, а также он может поддерживать или расширять покрытие зоны Wi-Fi.