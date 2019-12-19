Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородВ России установили границы Барабана, Непременной Лудзи и Передней Бырки

В России установили границы Барабана, Непременной Лудзи и Передней Бырки

19 декабря 2019 г. 881
Фото: © shutterstock.com

Государственный реестр недвижимости пополнили границы населенных пунктов с необычными названиями. Всего же в ЕГРН содержатся сведения порядка 44 тысяч населенных пунктов России.

В 2019 году в госреестр вошли деревня Непременная Лудзя в Удмуртии, села Сестры, Колено и Горячка в Саратовской области, деревня Барабан в Пермском края, село Передняя Бырка в Забайкалье и деревни Красивая и Кислое под Тюменью.

Также там оказалась деревня Папуз-Гора и село Вязовый Гай в Ульяновской области, село Теплые ключи в ЕАО, поселок Черничный и деревни Пиджакова, Смородинка, Калачики и Елкина в Свердловской области.

В Ярославской области официальные границы получили деревни Выдры, Негодяйка, Черный Враг и Красный Слон, а также Верхний Жар и Нижний Жар. В Белгородской области – хутора Роскошный и Ездоцкий.

Свои границы обрела и Грань – это село в Воронежской области. В Ивановской области в госреестр попало село Архангел. Окончательно оформили границы деревня Русская Конопелька и село Красный Пахарь в Курской области.

В госреестр внесли и сведения о населенных пунктах в малым количеством жителей. Так, в деревне Ленин-Буляк в Башкортостане живут всего четыре человека, а в селе Пристань Исады в Вологодской области только два жителя.

Всего в стране насчитывает 155,7 тысячи населенных пунктов.  Работу по внесению границ всех населенных пунктов в реестр должна быть завершена к 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Кадастровой палаты.

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>