В России установили границы Барабана, Непременной Лудзи и Передней Бырки

Государственный реестр недвижимости пополнили границы населенных пунктов с необычными названиями. Всего же в ЕГРН содержатся сведения порядка 44 тысяч населенных пунктов России.

В 2019 году в госреестр вошли деревня Непременная Лудзя в Удмуртии, села Сестры, Колено и Горячка в Саратовской области, деревня Барабан в Пермском края, село Передняя Бырка в Забайкалье и деревни Красивая и Кислое под Тюменью.

Также там оказалась деревня Папуз-Гора и село Вязовый Гай в Ульяновской области, село Теплые ключи в ЕАО, поселок Черничный и деревни Пиджакова, Смородинка, Калачики и Елкина в Свердловской области.

В Ярославской области официальные границы получили деревни Выдры, Негодяйка, Черный Враг и Красный Слон, а также Верхний Жар и Нижний Жар. В Белгородской области – хутора Роскошный и Ездоцкий.

Свои границы обрела и Грань – это село в Воронежской области. В Ивановской области в госреестр попало село Архангел. Окончательно оформили границы деревня Русская Конопелька и село Красный Пахарь в Курской области.

В госреестр внесли и сведения о населенных пунктах в малым количеством жителей. Так, в деревне Ленин-Буляк в Башкортостане живут всего четыре человека, а в селе Пристань Исады в Вологодской области только два жителя.

Всего в стране насчитывает 155,7 тысячи населенных пунктов. Работу по внесению границ всех населенных пунктов в реестр должна быть завершена к 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Кадастровой палаты.